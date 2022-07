Presentazione Kvaratskhelia: segui la diretta dalle 12 su CN24 TV e in streaming

Conferenza stampa Kvaratskhelia -E' subito Kvaratskhelia mania a Dimaro per i tifosi del Napoli. Il nuovo acquisto georgiano, arrivano per sostituire Insigne, si sta già mettendo in mostra con giocate importanti che stanno esaltando l'ambiente nonostante il periodo negativo per i tanti addii. Intanto, nella giornata di oggi, alle ore 12:15, ci sarà la presentazione di Kvaratskhelia a Dimaro.

Napoli: presentazione Kvaratskhelia, conferenza in diretta

I tifosi del Napoli potranno seguire qui la conferenza stampa di presentazione di Kvaratskhelia grazie ai nostri inviati da Dimaro Folgarida Manuel Guardasole, Simone Guadagno e Lorenzo Sorianiello, presenti in sala stampa.

Conferenza Kvaratskhelia

Dove vedere in Tv e streaming la conferenza di Kvaratskhelia?

La conferenza stampa di presentazione di Kvaratskhelia col Napoli sarà possibile vederla in Tv e streaming su CalcioNapoli24. Infatti, i tifosi del Napoli, potranno seguire in due modi la conferenza di Kvaratskhelia. Ecco come: