Osimhen convince il CorSport: strepitoso per mezz'ora, velocità impressionante! Ha messo in chiaro un paio di concetti

Ultime notizie Napoli - La grande serata di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, contro L’Aquila secondo il Corriere dello Sport:

“Un esordio complessivamente ottimo, addirittura strepitoso per una mezzoretta o giù di lì: tre gol e due assist a Lozano in appena ventisei minuti. Osimhen ha messo in chiaro un paio di concetti al volo: la dote di una progressione straordinaria, potenza pura e velocità impressionante; e in generale uno strapotere fisico. Falcata lunga e muscoli esplosivi. Un’arma micidiale in contropiede e anche nei tagli e negli inserimenti, quando la questione tattica sarà perfettamente rodata e lui maggiormente in grado di rispettare le consegne”