Napoli-Teramo, top & flop: Osimhen fa salire l'hype, Lozano a suo agio! Sorriso Malcuit, Koulibaly al passo d'addio?

Napoli-Teramo, la terza amichevole estiva degli azzurri di Gattuso dopo Castel di Sangro e L'Aquila, ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare a segnalare quale prestazione singola ha convinto di più…e di meno - ma fino ad un certo punto: di aspetti totalmente negativi non ce ne sono.

TOP

Osimhen - Ha fame, ha voglia di mettersi in evidenza anche quando l'avversario non è al suo livello: è lesto a piombare sulla spizzata di Lozano. Forse si nota di più perchè è l'unico volto nuovo dopo la partenza di Rrahmani per la nazionale, ma ha doti decisamente interessanti da sviluppare. Due triplette in due partite, tanto per far salire ancora un po' di più l'hype attorno al suo acquisto.

- Ha fame, ha voglia di mettersi in evidenza anche quando l'avversario non è al suo livello: è lesto a piombare sulla spizzata di Lozano. Forse si nota di più perchè è l'unico volto nuovo dopo la partenza di Rrahmani per la nazionale, ma ha doti decisamente interessanti da sviluppare. Due triplette in due partite, tanto per far salire ancora un po' di più l'hype attorno al suo acquisto. Lozano - Se il ritiro può essere indicativo per la stagione da qui a maggio 2021, potremmo vedere all'opera un altro giocatore rispetto a quello disperso del 2019-2020: più a suo agio da esterno nel 4-2-3-1, preciso al gol e nell'assist di testa. Impegna i difensori che non lesinano contrasti per stenderlo.

- Se il ritiro può essere indicativo per la stagione da qui a maggio 2021, potremmo vedere all'opera un altro giocatore rispetto a quello disperso del 2019-2020: più a suo agio da esterno nel 4-2-3-1, preciso al gol e nell'assist di testa. Impegna i difensori che non lesinano contrasti per stenderlo. Malcuit - Dopo una stagione influenzata dall'infortunio, vederlo distendersi e proporsi con continuità sulla fascia destra non può che far sorridere e ben sperare. In attesa di capire il futuro di Hysaj, potrà giocarsi il posto con Di Lorenzo.

Menzione positiva anche Amin Younes, sempre pimpante: dovesse trasferirsi in una squadra di medio-bassa classifica, troverà gli spazi e la continuità per esprimersi al meglio.

FLOP