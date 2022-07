Napoli-Perugia: segui la diretta su CN24

Napoli Perugia Tv - Napoli Perugia 2022 diretta gratis anche su CalcioNapoli24.it. Seconda amichevole per la squadra di Spalletti dal ritiro di Dimaro Folgarida. E' sul campo di Carciato che si giocherà l'amichevole Napoli-Perugia. Il match sarà in diretta su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta), sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24 e sulla nostra pagina Facebook.

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, clicca qui e guardala dal nostro canale Youtube.

Napoli-Perugia amichevole | DIRETTA

Il fischio d'inizio della partita Napoli-Perugia è previsto alle ore 18:00.

Arbitra Lorenzo Maggioni di Lecco (7 presenze in A, 50 in B), assistenti Marcello Rossi di Biella e Gamal Mokhtar di Lecco.

Napoli-Perugia amichevole

Ecco tutte le informazioni:

Napoli Perugia 2022: amichevole in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Perugia 2022 in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.

Amichevoli Napoli 2022

Calendario Napoli - Queste tutte le date delle amichevoli del Napoli del 2022 tra Dimaro e Castel di Sangro:

Napoli: amichevoli Dimaro

Giovedì 14 luglio ore 18.00 Napoli-Anaunia

Domenica 17 luglio ore 18 Napoli-Perugia

Amichevoli Napoli Castel di Sangro

Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli-Adana Demirspor Kulubu club della Süper Lig turca.

Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli-Real Club Deportivo Mallorca.

Mercoledì 3 Agosto alle ore 20:30 Napoli-Girona Futbol Club.

Sabato 6 Agosto alle ore 20:30 Napoli-RCD Espanyol.