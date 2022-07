Napoli-Mallorca su Facebook a € 9,99: arriva la conferma ufficiale del club azzurro

Napoli - Dove vedere Napoli Mallorca? La partita sarà visibile in diretta streaming su Facebook a 9,99 euro. Non cambia la posizione della SSC Napoli a riguardo delle amichevoli estive.

Napoli Mallorca streaming gratis?

Napoli Mallorca non sarà visibile in streaming gratis come capitato per le amichevole del ritiro del Napoli a Dimaro, nemmeno su Sky Go.

Invece, la partita amichevole Napoli Mallorca sarà in diretta streaming su Facebook (in pay per view). Il Napoli renderà l’evento visibile sulla propria pagina Facebook, sempre in Pay per View alla stessa cifra di € 9,99.