Dove vedere Napoli-Feralpisalò in streaming e Tv! Inizio ore 17:30

Dimaro ritiro Napoli 2019, Napoli-Feralpisalò Sky. Dove vedere Napoli-Feralpisalò? La seconda amichevole pre-stagionale tra il calcio Napoli e il Feralpisalò, sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport. A Dimaro, il Napoli ospiterà il Feralpisalò dopo la sconfitta nella prima amichevole contro il Benevento. La gara inizierà alle ore 17:30.

Napoli Feralpisalò Sky, ecco dove vederla in Tv

Dimaro ritiro Napoli 2019 - La gara tra Napoli e Feralpisalò sarà visibile in esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport Serie A. Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio. L'amichevole Napoli-Feralpisalò in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Venerdì 19 luglio: Napoli-Feralpisalò - ore 17.30, Stadio di Carciato (Sky Sport Serie A)

Napoli Feralpisalò dove vederla, in streaming

Dove guardare in tv e in streaming Napoli Feralpisalò? L'amichevole sarà visibile in streaming su Now Tv, la piattaforma streaming Sky che include il pacchetto con Sky Calcio e Sky Sport.

