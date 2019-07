Meret a CN24: "Vogliamo vincere! Pépé, James o Icardi? Felici di accoglierli. Manolas-Koulibaly sul tetto d'Europa, vi racconto Idasiak e la novità dal fondo" [VIDEO]

Alex Meret si racconta ai microfoni di CN24 TV. Il portiere della SSC Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 TV, canale 296 digitale terrestre Campania, nel giorno di chiusura del ritiro di Dimaro 2019.

Il portiere azzurro ha parlato di obiettivi futuri, dello scudetto, delle novità tattiche di Carlo Ancelotti, del suo giovane compagno di reparto Hubert Idasiak e di tanto altro, ai microfoni della nostra redazione:

Si sta concludendo questo ritiro, un buon ritiro dove si è lavorato tanto e adessano iniziano le amichevoli importanti.

"Sì, abbiamo lavorato tanto con molte doppie sedute. E' normale che in questo periodo siamo un po' stanchi, stiamo caricando molto e stiamo facendo ciò che ci chiede il mister. Pian piano i risultati arriveranno. Adesso abbiamo queste amichevoli di prestigio, dovremmo affrontarle al meglio perchè sono importanti per avvicinarci al meglio al campionato".

Alex, c'è questa novità su rimessa dal fondo di giocare palla in area, questo può essere un vantaggio per te personalmente? E' un vantaggio o uno svantaggio per il Napoli?

"Dipende come è sfruttato, può essere un vantaggio nel far ripartire l'azione veloce senza far risistemare la squadra avversaria e uscendo dal primo possesso. Ma bisogna stare attenti: siamo ancora più vicini all'area, se si perde palla è ancora più facile per gli avversari essere pericolosi. E' una novità che bisogna studiare bene, va sfruttata al meglio".

Bello il rapporto con Ospina e Karnezis, ma questo dev'essere l'anno della tua consacrazione. Vuoi essere il titolare di questa squadra?

"Sì, voglio essere il titolare di questa squadra, ma come lo vogliono essere tutti in questa squadra. Ognuno lavora ogni giorno per migliorarsi e farsi trovare pronto, io personalmente spero di trovare continuità e stare bene fisicamente. Questa è la cosa più importante, in questa prima parte di ritiro mi sto trovando molto bene, sto bene fisicamente e quindi sono contento".

Manolas-Koulibaly sono i centrali più forti della Champions League? Un sondaggio lanciato anche dall'UEFA...

"Della Champions League non lo so perchè ci sono anche altre grandissime squadre, sicuramente hai una coppia centrale fortissima e una tra le migliori d'Europa. Questo è un vantaggio per noi e dobbiamo sfruttarlo, ma tutta la squadra deve lavorare al meglio per far sì che anche loro hanno meno lavoro da fare".

Si alza l'asticella, come si può provare a vincere?

"Lavorando tutti i giorni per migliorarsi e poi abbiamo un anno di esperienza in più col mister: conosciamo quello che vuole, il gruppo è rimasto più o meno lo stesso, qualcuno nuovo che si inserirà benissimo. Dobbiamo cercare di giocare partita per partita e provare sempre a vincere, quello che fanno gli altri non ci interessano. Dobbiamo pensare a noi stessi e a dare il meglio possibile".

Pressing molto alto, tatticamente il portiere è molto coinvolto?

"Sì, il portiere è coinvolto e magari dobbiamo stare ancor più vicini alla difesa. Perchè se stiamo più alti possiamo prendere più contropiedi, più palle in profondità, quindi anche il portiere deve essere sempre attento. Però dovremmo cercare il giusto equilibrio, dobbiamo essere attenti a non sbilanciarci troppo: abbiamo due difensori fortissimi, ma non bastano. C'è bisogno che lavori tutta la squadra".