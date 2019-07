Luperto fotografo, la prima uscita dello sparapalloni di Nista e la prima volta di ADL: tutti gli scatti della mattinata [FOTOGALLERY CN24]

Dimaro Ritiro Napoli 2019 - Allenamento mattutino al campo di Carciato per la SSC Napoli di Carlo Ancelotti. Il mister, coadiuvato dal solito Davide e dallo staff tecnico tutto, ha lavorato in compagnia dei ragazzi. Prime sessioni di palestra e lavoro aerobico, consueta partitella a campo ridotto: queste le esercitazioni salienti di questa mattina. A parte ancora Roberto Inglese. Alle 12:00 prima uscita stagionale del patron Aurelio De Laurentiis: il presidente della SSC Napoli si è presentato al truck adibito a store all'esterno di Carciato. Folla oceanica per accogliere il numero uno del club partenopeo.

Clicca sui file in allegato per guardare la fotogallery a cura di Ciro De Luca