Lungo colloquio Spalletti-Di Lorenzo prima dell'allenamento | VIDEO CN24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Comincia il sesto allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 4 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, che vi mostreremo interamente in diretta video e quindi potrete guardare gli azzurri in campo in questa seduta.

Quasi tutti gli azzurri già in palestra, con l'abbraccio Anguissa-Elmas al loro arrivo. Applausi anche per Ounas. Mentre Di Lorenzo e Spalletti si stanno intrattenendo in un lungo colloquio a metà campo: il tecnico dà indicazioni precise, con alcuni fogli, al terzino azzurro prima del suo rientro negli spogliatoi.

