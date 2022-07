Kim Min-jae in campo contro il Maiorca? Operato alla caviglia a maggio, c'è un’idea affascinante

La prima di Kim con la maglia del Napoli andrà in scena oggi, in occasione della seconda passerella del Napoli al Patini di Castel di Sangro. Ne parla il Corriere dello Sport.

Alle 20.30 si gioca con il Maiorca e il popolo azzurro in trasferta ha voglia di cominciare a scoprire il coreano acquistato dopo la cessione di Koulibaly:

‚ÄúL‚Äôidea affascinante e dominante √® quella di concedergli un po' di minuti, certo, ma toccher√† a Spalletti decidere il come e il quanto: Minjae √® a corto di condizione e a inizio maggio √® stato operato in Corea a una caviglia: il Fenerbahce lo ha comunicato il 10 maggio e ci√≤ significa che Minjae ha accumulato un bel po' di tossine tra la convalescenza, la riabilitazione e la parentesi portoghese in attesa di firmare per il club azzurro‚ÄĚ