Inglese mai in gruppo, l'attaccante in partenza: è un fantasma a Carciato [FOTO CN24]

Ritiro Dimaro Napoli - DIMARO FOLGARIDA (TN) - Terzo giorno di ritiro per il Napoli di Carlo Ancelotti in Val di Sole, la squadra si allena con intensità sul campo di Carciato. L'obiettivo delle sedute è sempre lo stesso: il passaggio. Lo staff tecnico azzurro fa svolgere esercitazioni tecniche con intensità diverse. I calciatori sono sempre palla al piede, tranne nel riscaldamento iniziale. Tutti i calciatori convocati a Dimaro si allenano sotto gli ordini di Carlo Ancelotti tranne uno: Roberto Inglese. Messaggio forte e chiaro: l'attaccante è in partenza e si sta concentrando soltanto sulla parte fisica tra palestra, vasca di sabbia e corsa sulla pista atletica.

