Hamsik in dirigenza, Edo De Laurentiis annuncia: "Le porte sono aperte" | VIDEO

Importanti dichiarazioni da parte del vice presidente del Napoli Edo DeLaurentiis, che all’esterno del campo sportivo di Carciato ha parlato su Hamsik in società.

“I vivai non esistono più, dove sono finiti i Baggio e i Del Piero. Chi investe? Ormai prendono tutti gli stranieri. Il sistema calcio dovrebbe creare una struttura all’avanguardia per portare alla luce i nuovi talenti. Andrebbe dato spazio agli italiani, anche in ottica nazionale.

Papà è sempre stato un visionario, dopo anni le persone si accorgono di certe cose, tipo la panchina lunga, e dicono ‘uh ma De Laurentiis l’aveva detto’. Quanti anni, però? I fatti parlano.

Un ritorno di Hamsik in dirigenza? Abbiamo le porte aperte per chi ha fatto il bene del Napoli”.