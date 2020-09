Due amichevoli post-ritiro per il Napoli! L'11 col Pescara può essere riaperto il San Paolo ai tifosi, poi trasferta europea il 13

Il ritiro del Napoli si concluderà domani, con l’amichevole contro il Teramo, il campionato partirà il 19 settembre, e quel vuoto, quindici giorni, va riempito con qualche partita. Ne parla il Corriere dello Sport::

"L’11 settembre riaprirà il San Paolo, con un’amichevole (e l’assessore Borriello ha annunciato che vorrebbe aprire quella sera lo stadio ai tifosi): Napoli-Pescara non sarà l’unico appuntamento di questo periodo. De Laurentiis è in contatto con i dirigenti dello Sporting Lisbona, con cui il Napoli chiuderà la sua preparazione: l’appuntamento in Portogallo è previsto per domenica 13 settembre"