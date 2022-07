Ostigard: "Sono felice di essere qui, voglio vincere! Non ho scelto il numero, su Osimhen e il paragone con Cannavaro..." | VIDEO

Calciomercato Napoli - Conferenza stampa di chiusura del ritiro a Dimaro 2022, con le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli. Non ci sarà Luciano Spalletti quindi a rispondere alle domande dei giornalisti: al suo posto, ci sarà il direttore sportivo della SSC Napoli, Cristiano Giuntoli in diretta su CalcioNapoli24. C'è anche Leo Ostigard, che viene presentato alla stampa.

Calciomercato Napoli, conferenza presentazione Ostigard

Ecco le dichiarazioni di Leo Ostigard che è stato presentato in conferenza stampa. Le parole della presentazione in sala stampa a Dimaro:

19.45 - "Mi è piaciuto molto giocare in Serie A col Genoa, ora lavorerò duro per giocare al Napoli che è un grande club. Sono pronto a mostrare le mie qualità e le mie caratteristiche, sono felice di essere qui, un sogno".

19.47 - "Centro sinistra o centro destra? Non è un grosso problema, posso giocare in entrambi i ruoli: sono pronto a giocare dove il mister mi chiederà".

19.48 - "L'attaccante più forte che ho incrociato? Osimhen! Assolutamente. Davvero, è un grande giocatore (ride, ndr)".

19.49 - Ostigard a CalcioNapoli24: "Se ho scelto il numero di maglia? No, non ci ho ancora pensato. Non ho ancora scelto il numero di maglia. Paragone con Fabio Cannavaro? Con Paolo, al massimo! (scherza, ndr). Però è un mio idolo Fabio".

19.50 - "Al Maradona l'anno scorso ho giocato un bel game, mi sono divertito ed è stato emozionante. Sono rimasto impressionato da stadio e tifosi, e dalla partita che fece Insigne!"

19.52 - "Fare il titolare al Napoli? Koulibaly è un grande, non sono venuto per sostituire un campione e un top player come lui. Ma io sono Leo e farò di tutto per dimostrare il mio valore".

19.52 - "Obiettivo personale? Vincere. Sono in un club che ha titoli e che può provare a vincere. Lavorerò duro per provare a vincere qui. Che spogliatoio ho trovato? Sono arrivato da poche ore, ma sono felice: ho trovato un bell'ambiente e sono contento di giocare qui".

19.54 - "Scii nordico? Sì, quando ero ragazzo giocavo a calcio e sciavo in Norvegia! Ho iniziato a sciare per 4 anni, ma poi sono passato al calcio".

19.55 - Termina la conferenza stampa di presentazione di Ostigard.