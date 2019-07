DIRETTA - Napoli Dimaro 2019 - Giorno 3: termina il lavoro in palestra, che look per Callejon!

DIMARO FOLGARIDA. News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti inizia il ritiro estivo che si svolgerà a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel quarto allenamento in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento mattutino del terzo giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 3, allenamento mattutino

10.29 - Callejon cambia look e sorprende tutti: chioma biondo cenere per il ritiro di Dimaro!

10.26 - Cambio di scarpette per gli azzurri che si avviano verso il terreno di gioco per l'inizio della seduta mattutina

10.22 - Si avvia soltanto adesso verso il gruppo Gianluca Gaetano, appena entrato in campo

10.15 - Cambia look Lorenzo Tonelli che questa mattina sfoggia in palestra un biondo platino mentre lavora in palestra

10.13 - Con leggero ritardo, arriva in campo anche Roberto Inglese: vedremo se quest'oggi lavorerà col gruppo o continuerà il lavoro personalizzato

10.05 - Ancelotti già in campo, passeggia fra la palestra e la pista d'atletica per sorvegliare entrambi i gruppi al lavoro

10.00 - Il gruppo ha già raggiunto il campo di Carciato ed è attualmente fra la palestra e la pista d'atletica per fare stretching, riscaldamento e lavorare su posture ed equilibrio

Ritiro Napoli Dimaro

Dimaro, il ritiro del Napoli 2019 in diretta su CalcioNapoli24

