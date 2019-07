DIRETTA - Dimaro 2019 - Mattina, giorno 6: esercitazione stile Barça. Partitella a campo e porte ridotte, parità tra bianchi e verdi. Esercitazione di tecnica applicata a tutto campo

DIMARO FOLGARIDA. News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelottiprosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel sesto giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento mattutino del sesto giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 6, allenamento mattutino

10.59 - Ancelotti ruota gli uomini provando nuove soluzioni.

10.50 - Nuova esercitazione di tecnica applicata: in una metà campo schierata la linea difensiva con Di Lorenzo, Tonelli, Luperto e Ghoulam pressati da Palmiero, Sgarbi, Zerbin, Zedadka e Labriola che devono effettuare un giro palla e passare palla a Gaetano e Rog a centrocampo. Dall'altra metà campo gli attaccanti Younes, Verdi, Tutino e Callejon ricevono palla da Gaetano o Younes e devono riuscire a segnare nonostante la difesa a tre schierata e formata da Malcuit, Chiriches e Zanoli.

10.47 - Termina in parità la partitella a campo e porte ridotte.

10.44 - Labriola appoggia il pallone in rete.

10.43 - Zerbin sbaglia un gol clamoroso a due passi dalla mini porta.

10.42 - Verdi segna il primo gol dei bianchi dopo un ottimo passaggio di Labriola.

10.37 - Intanto inizia anche l'esercitazione dedicata ai portieri condotta da Nista, preparatore dei portieri del Napoli. Portieri al completo: Karnezis, Marfella, Idasiak, Contini.

10.35 - Raddoppio della squadra verde con Alessio Zerbin.

10.32 - Callejon porta in vantaggio la squadra verde.

10.30 - Inglese continua a lavorare a parte.

10.28 - Partitella di possesso palla a campo e porte ridotte. Ecco le squadre.

BIANCHI: Malcuit, Zanoli, Chiriches, Gaetano, Verdi, Labriola, Ghoulam, Sgarbi, Younes.

Malcuit, Zanoli, Chiriches, Gaetano, Verdi, Labriola, Ghoulam, Sgarbi, Younes. VERDI: Tonelli, Di Lorenzo, Luperto, Zedadka, Palmiero, Rog, Callejon, Zerbin, Tutino.

10.28 - L'esercitazione è vinta dalla squadra verde ai danni della bianca per un risultato di 2-1.

10.27 - Tap-in vincente di Gaetano dopo una serie di passaggi.

10.26 - Malcuit sfiora il centro, Ancelotti prova a dargli uno schiaffo in amicizia.

10.25 - Esercitazione stile Barça: i calciatori del Napoli in cerchio e devono centrare il bidone senza far toccare il pallone a terra.

10.12 - Maksimovic e Inglese entrano in campo. L'attaccante si dirige in palestra per svolgere qualche esercitazione.

10.05 - Spunta per la prima volta lo sparapalloni che servirà ai portieri.

10.00 - Inizia l'allenamento, riscaldamento in corso per gli azzurri.

9.58 - Riunione tecnica prima di iniziare l'allenamento con applauso finale.

9.52 - Entra Ancelotti insieme a Callejon, i due si dirigono verso la palestra.

9.51 - Il gruppo sta entrando in campo, i calciatori entrano in palestra per iniziare il riscaldamento.

Ritiro Napoli Dimaro

Dimaro, il ritiro del Napoli 2019 in diretta su CalcioNapoli24

