Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Ancora bagno di folla per Lorenzo Insigne che si è reso ancora una volta protagonista di selfies e autografi ad un gruppetto di tifosi sul campo di Carciato. Tanta disponibilità, cortesia e sorrisi per il capitano azzurro che non perde occasione per dimostrare l'amore viscerale per i tifosi napoletani.

Clicca sulle foto in allegato di Ciro De Luca: