Durante la serata della presentazione della squadra del Napoli a Dimaro-Folgarida, lo speaker dell'evento, Daniele Decibel Bellini, ha invitato a cantare Dries Mertens la canzone 'O Surdato 'Nnammurato'. Il belga non ha accettato l'invito ed ha rifiutato di cantare e Bellini ha sussurrato 'Non possono parlare stasera'. Clicca sul file in allegato per vedere il video di CalcioNapoli24.it.