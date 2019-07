Anche oggi, in questo terzo giorno di ritiro a Dimaro, Faouzi Ghoulam, al termine della sessione d'allenamento pomeridiana, è rientrato in albergo in bici sfilando tra i tifosi azzurri intenti anche loro a rientrare nelle proprie abitazioni. Sempre molto sorridente e disponibile l'ex terzino sinistro del Saint-Etienne, che come al solito ha salutato tutti i fan.

