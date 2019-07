DIMARO-FOLGARIDA (TN) - Il Napoli si è ritrovato questa mattina per la giornata numero 18 di ritiro. Unica seduta di oggi, sul campo comunale di Carciato ci si è divertiti con una partitina a campo ridotto che ha visto andare in gol subito Milik due volte, ma anche Lorenzo Insigne autore di uno strepitoso gol all'incrocio. Questo pomeriggio ci sarà riposo. Domani l'ultima gara amichevole in Trentino con la Cremonese.

Clicca sulle foto di Ciro De Luca per ingrandirle.