Dimaro 2019, dall'assaggio di Ancelotti allo show di Gaetano. Ancelotti parla con Giuntoli, c'è anche ADL [FOTOGALLERY CN24]

DIMARO-FOLGARIDA (TN) - Il Napoli si è ritrovato questo pomeriggio per la seduta di allenamento valida per il 17esimo giorno di ritiro in Trentino. Carlo Ancelotti ha visitato il mercatino organizzato all'esterno del campo comunale di Carciato e ha assaggiato i prodotti tipici locali. Durante la seduta di allenamento, si è visto anche il presidente Aurelio De Laurentiis, con lui anche il ds Giuntoli che ha mostrato alcuni fogli ad Ancelotti. Poi uno contro uno con lo show di Gaetano e Callejon.

Clicca sulle foto di Ciro De Luca per ingrandirle.