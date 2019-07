De Laurentiis tra i tifosi a Carciato, folla oceanica per Insigne: tutti gli scatti della mattinata [FOTOGALLERY CN24]

Allenamento mattutino al campo di Carciato. Gli azzurri hanno lavorato per eliminare le scorie dopo la gara di ieri pomeriggio contro il Feralpisalò. Solito lavoro aerobico per i ragazzi di Carlo Ancelotti. Subito dopo, lavoro sul campo: torello, possesso palla e partitella a campo ridotto. Nel finale esercitazione sui calci di punizione. Diverse le note di colore: De Laurentiis presente in tribuna tra i tifosi e la folla oceanica per l'autografo di Insigne.

Clicca sul file in allegato per guardare le foto a cura di Ciro De Luca