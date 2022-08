David López a CN24: "Che serata contro la Juve, ma col Dnipro ci derubarono! Addio Mertens mi ha stupito, stasera toglierei un giocatore al Napoli" | VIDEO

Il centrocampista spagnolo del Girona David López ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv in un'intervista al termine della sessione d'allenamento mattutina del Girona sul campo del Roccaraso a poche ore dalla sfida contro il Napoli di Spalletti. Queste le parole dell'ex centrocampista azzurro in merito al suo passato al Napoli e alla partita di questa sera, la terza amichevole del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro.

"Di ricordi ne ho tanti della mia esperienza al Napoli, il miglior ricordo è stato quello contro la Juve in Supercoppa. Un ricordo che mi porterò con me per sempre. Ho un bel ricordo di quella gara. Non ci fu una grande festa successiva perché andammo subito in ferie per le vacanze natalizie, ma negli spogliatoi ricordo una vasca enorme in cui ci siamo tuffati con la Coppa.

Napoli-Dnipro col mio gol? Ci sentimmo derubati dagli ucraini, non sarebbe successo con il Var che c'è attualmente. Magari sarebbe finita diversamente, eravamo vicini ad una finale col Siviglia in Europa League, è stato un gran peccato! E' sicuramente il ricordo più brutto che ho al Napoli.

Napoli e l'esperienza al Napoli mi hanno dato tantissimo, io ero giovane e anche la presenza di tutti gli spagnoli mi ha aiutato tantissimo. Stare nel Napoli con quella grande squadra è stato fantastico sotto tutti gli aspetti.

Fabian Ruiz? Un giocatore bravissimo, ha avuto una crescita spettacolare, ha un sinistro fantastico. E' ancora giovane, in Spagna ha un valore molto alto a livello tecnico.

Chi toglierei al Napoli in campo questa sera? Direi proprio Fabian, lo conosco di più.

Addio Mertens? Mi ha sorpreso tanto, lo conosco e so che è innamorato di Napoli. Mi ha stupito molto, è stata una questione molto strana quella col Napoli. Sono sicuro che sarà comunque una scelta fatta per il suo bene!"