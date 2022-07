Dalla Norvegia a Castel di Sangro per vedere con i propri occhi il Napoli di Ostigard! | VIDEO

Cosa non si fa per il calcio? Due giovani tifosi norvegesi hanno percorso oltre 2mila kilometri dalla Norvegia fino a Castel di Sangro, in Abruzzo, solo per vedere con i propri occhi il nuovo Napoli di Leo Skiri Ostigard.

Da quando ha acquistato il giovane difensore norvegese, infatti, la SSC Napoli ha attirato la curiosità di molti tifosi norvegesi, vogliosi di seguire il proprio connazionale e scoprire qualcosa in più su Napoli e il Napoli. Il nostro Marco Lombardi, inviato per CalcioNapoli24 nel ritiro del Napoli, ha intervistato questi due giovani tifosi per voi.

Si è parlato del Napoli, di Ostigard, ma anche di Solbakken, il giovane attaccante del Bodo/Glimt che sembra essere promesso al Napoli per il calciomercato di gennaio.

