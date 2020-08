CorSport - Oggi allenamento blindato per il Napoli! Domani atteso il presidente FIGC Gravina, dopo il triangolare ci sarà un giorno e mezzo di riposo

Oggi allenamento blindato per il Napoli in vista del triangolare di domani con il Castel di Sangro e L’Aquila, come racconta il Corriere dello Sport:

“Proprio in occasione della sfida a tre, la prima con il pubblico dopo tanto calcio muto, che in Prefettura si discuterà dell’opportunità di ampliare la capienza dello stadio da mille a 1.800 spettatori. Domani, tra l’altro, è atteso anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Dopo il triangolare, il Napoli godrà di un giorno e mezzo di riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata per domenica pomeriggio”