Caso Milik, CorSport: ieri nervoso, fischiato dal pubblico dopo una serie di errori e un accenno di battibecco

Ultime mercato Napoli - Nonostante gli oltre venti gol messi a segno dal Napoli nelle due mini-amichevoli con Castel di Sangro e L'Aquila, ci sono delle cose da sistemare in casa Napoli secondo il Corriere dello Sport:

"Ieri non ha giocato Fabian, non al meglio, da segnalare anche l’assenza di Maksimovic (problema a un piede), Mario Rui (in ripresa) e Allan: il brasiliano sta bene ma è sul mercato. Scelta chiara. Resta sull'uscio anche Milik, ieri molto nervoso e anche fischiato dal pubblico dopo una serie di errori e un accenno di battibecco"