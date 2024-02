Calzona-Napoli, ci sono chance di permanenza? Scenario possibile in un solo caso

Sta per nascere il Napoli di Francesco Calzona. Segretamente tra i campi di Castel Volturno è già sorto, pubblicamente accadrà stasera contro il Barcellona in Champions League con subito un big match per il tecnico subentrato a Walter Mazzarri.

Panchina Napoli, Calzona può restare anche la prossima stagione?

Contratto fino a giugno per il commissario tecnico della nazionale slovacca che ha portato i suoi ragazzi all’Europeo di quest’estate. Ma ci sono margini per un’eventuale permanenza in azzurro? Come riporta Il Mattino oggi in edicola, è stato scelto da Aurelio De Laurentiis come un Caronte che deve traghettare il Napoli in zona Champions League e poi è prevista la separazione. C’è tuttavia un solo caso in cui si potrebbero aprire altri scenari: nel caso in cui l'allenatore facesse meraviglie in questi mesi.