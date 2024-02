Intervenuto questa sera in conferenza stampa per Napoli-Barcellona di domani, Giovanni Di Lorenzo ha doverosamente salutato pubblicamente anche Walter Mazzarri: "Ci tengo a ringraziare mister Mazzarri, ci siamo sentiti e mi dispiace: quando si cambia allenatore è una sconfitta per tutti, è una sconfitta per tutto l'ambiente Napoli. Ci dispiace molto".