Biglietti Napoli-Anaune: prezzi svelati della prima amichevole, ecco come comprarli

Napoli - Inizierà nelle prossime settimane il ritiro del Napoli calcio a Dimaro dall'8 al 19 luglio. Intanto, arriva l'annuncio riguardo i biglietti in vendita della prima amichevole Napoli-Anaune.

Biglietti amichevole Napoli-Anaune

E' possibile acquistare la prevendita per la prima amichevole in programma: SSC Napoli-Anaune Val di Non ASD che si terrà giovedì 14 luglio alle ore 18.00 al campo di Carciato. Sarà possibile acquistare i biglietti dell'amichevole Napoli Anaune su liveticket.it. Questi i prezzi: