Attimi di paura per Meret, infortunio alla mano in uscita bassa | FOTOSEQUENZA CN24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Attimi di paura per le condizioni di Alex Meret nel corso del tredicesimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, che vi proporremo interamente in diretta testuale.

Gli azzurri stanno giocando una partitella 11 contro 11 ad un tocco, tutto di prima. Quando Meret ha fatto impaurire tutti in campo e in tribuna: entrata di Hirving Lozano sul portiere, che subisce un infortunio dopo essersi lanciato in uscita bassa. Tutto risolto, solo tanta paura in campo e sugli spalti. Intervengono i medici ma è tutto ok, si riparte con la partitella. Dopo qualche minuto, però, Meret si tocca ancora la mano, dopo il colpo di prima subito da Lozano.

Clicca sulla fotogallery in allegato per le immagini di quel momento, a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Ecco le squadre della partitella 11 vs 11 ad un tocco:

GIALLI : Marfella; Di Lorenzo, Gaetano, Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Ounas.

: Marfella; Di Lorenzo, Gaetano, Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Ounas. BLU: Meret; Zanoli, Rrahmani, Costanzo, Zerbin; Demme, Fabian; Kvaratskhelia, Elmas, Politano; Petagna.

