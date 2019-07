Questa mattina Simone Verdi ha lasciato anzitempo l'allenamento. L'attaccante partenopeo è uscito dal campo di Carciato con una vistosa fascia al polpaccio sinistro. E' ritornato in campo questo pomeriggio per la seduta di allenamento, si sta allenando senza problemi e quindi allarme rientrato per l'attaccante.