Riposo per i calciatori del Napoli tranne per coloro che sono arrivati ieri notte: Hysaj, Milik, Mertens e Mario Rui. Per loro ci sarà una seduta di allenamento per riscaldare i motori in vista del lungo ritiro azzurro. All'ingresso in campo, Piotr Zielinski è stato applaudito dai tifosi che, nonostante l'allenamento a porte chiuse, sono presenti al campo Comunale di Carciato.

Clicca sulle foto per ingrandirle.