Cosa hanno deciso Calzona e De Laurentiis sull'utilizzo di Zielinski: il retroscena

Napoli Calcio - Nel colloquio che c'è stato ieri tra Aurelio De Laurentiis e Francesco Calzona si è discusso anche delle risorse a disposizione da poter utilizzare di volta in volta a seconda delle esigenze della partita. Tra gli argomenti toccati da presidente e allenatore c'è stato anche quello di Piotr Zielinski. Il calciatore polacco, escluso dalla lista Champions, adesso potrà essere convocabile solo per le gare di campionato a partire da quella alle porte contro il Cagliari.

Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport De Laurentiis e Calzona hanno adottato una linea comune sull'utilizzo di Piotr Zielinski. In questo momento deve prevalere il bene comune che si chiama Napoli. Ragion per cui, il polacco verrà gettato nella mischia qualora servisse alla causa azzurra:

"Divenuto a tutti gli effetti un simbolo, una turbolenta trattativa per il rinnovo l’ha reso inviso agli occhi del presidente. Escluderlo dalla lista Champions in favore di un acquisto a tempo come Traorè, il cui riscatto al momento non sembra uno scenario concreto, è parsa una motivazione labile, considerando anche la qualità del polacco a cui si è deciso di fatto di rinunciare in un’occasione così delicata come gli ottavi. Calzona lo conosce bene e con ogni probabilità, in una situazione normale, ne avrebbe certificato lo status di titolare. Deve prevalere l’interesse comune, che adesso è risalire, insieme. Un aspetto che a De Laurentiis di certo non sfugge".