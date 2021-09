Zielinski convocabile per Napoli-Juve? Ecco cosa trapela sulle condizioni di Piotr

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport dà le ultime sulle condizioni fisiche di Piotr Zielinski.

ZIELINSKI SARA' CONVOCATO?

"Si guarda con fiducia al ritorno di Zielinski. È atteso per oggi il nazionale polacco che nemmeno ieri sera contro l’Inghilterra è sceso in campo. L’infortunio (trauma contusivo alla coscia destra) che al 35’ di Napoli-Venezia lo aveva costretto ad uscire dal campo non lo ha smaltito del tutto: è però in via di guarigione e ha preferito non rischiare. Oggi sarà visitato dal dottor Canonico e il medico sociale deciderà se dare il via libera a una sua convocazione per Napoli-Juventus. Potrà giocare dal primo minuto? Probabilmente no e Spalletti lo porterebbe in panchina per poi lanciarlo nella mischia al momento opportuno".