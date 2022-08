Zielinski al West Ham, Il Mattino: "Tra qualche giorno l'affare entrerà nel vivo"

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campionato ormai alle porte:



"Non è facile spingere Zielinski ad accettare il West Ham: chiaro che anche qui il polacco vuole che ci sia un importante adeguamento dell’ingaggio (a Napoli prende oltre 4 milioni) ed è questo il tasto dolente di una operazione che ha bisogno ancora di qualche giorno per poter entrare davvero nel vivo. Chiaro, solo l’addio di Zielinski darebbe il via libera all’operazione Raspadori".