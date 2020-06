Zeman al CorSport: "Atalanta? Non li ho offesi, quindi niente scuse. Se poi il loro Marino ha il carbone bagnato..."

Ultimissime Napoli - Zdenek Zeman ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24

Zeman e l’Atalanta che corre «stranamente»: spieghiamola.

"Io ho detto altro, ma c’è qualcuno che vuole interpretare a modo proprio: per me l’Atalanta - e lo so per certo - è una delle poche squadre che si prepara veramente, mentre gli altri non appena si stancano preferiscono riposare. E quello stranamente era riferito al clima intorno ai calciatori, a una città piombata come nessun’altra nel dramma e capace di reagire e presentarsi pronta, perché ogni seduta punta ad allungare la soglia della fatica. C’è chi si limita al torello e c’è chi corre per allenarsi, come fa l’Atalanta".

Il dg bergamasco, Umberto Marino, la spinge a chiedere scusa per avere strumentalizzato il dolore.

"Ma io non ho offeso nessuno e quindi non devo scusarmi. Ho esaltato ciò che fa Gasperini e mi spiace che si voglia costruire un caso dove il caso non esiste. E quanto a Marino, invece, mi viene da sorridere e mi fa pensare a un proverbio siciliano: mica ha il carbone bagnato?"

E ha ritrovato Insigne.

"Che un giorno viene esaltato ed un altro viene criticato. Ma le sue qualità, Lorenzo non le ha mostrare soltanto a Napoli, ma anche in Nazionale. Gli auguro di continuare così e sono convinto che giovedì sarà una partita divertente. Ma penso anche ad altro, perché Atalanta e Napoli potranno essere protagoniste anche in Champions League".