Zazzaroni sul CorSport: "Un presidente di A mi ha detto che Napoli e Lazio avevano cercato una wild card per fare la Champions e di un'offerta da 35mln a Brescia e Spal per accettare la B: tutte balle spaziali!"

Ultimissime Napoli - L'editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Il complottismo ha accompagnato la fase meno sopportabile del blocco. Un presidente di Serie A ha tenuto a farmi sapere che Lazio e Napoli avevano cercato, pur se in tempi diversi, di ottenere una wild card per disputare la Champions. Naturalmente ho cercato riscontri e non li ho trovati: solo decise e quasi violente smentite. Dunque: balle spaziali. Un altro dirigente mi ha rivelato che a Brescia e Spal erano stati offerti 35 milioni a testa per accettare la B. Anche qui, zero conferme. Non è tutto: qualcuno ha addirittura ipotizzato che esistesse un piano per annullare il campionato e far ripartire il prossimo con le posizioni di classifica e le partecipazioni alle coppe maturate l’estate scorsa (un castello fragilissimo, subito smontato dal presidente Gravina)".