Zazzaroni su Spalletti: "Ha tirato la carretta senza mai lamentarsi, ora ci manca solo l’invasione delle cavallette a Castel Volturno"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive sul quotidiano odierno e dà alcune sue personali pagelle.

“8 al neo contagiato Spalletti. In tutti questi mesi ha tirato la carretta senza mai lamentarsi. Dopo gli infortuni chirurgici (Anguissa, Osimhen, Koulibaly, Fabian, Insigne), le ultime due sconfitte in casa senza un solo tiro in porta da parte degli avversari e le positività a gogo, a Luciano mancava solo la gestione del lungo addio di Insigne. Attesa a Castel Volturno l’invasione delle cavallette”