Zazzaroni: "Conte è in corsa per la panchina del Napoli insieme a Italiano. Allegri diffamato da chi è in malafede"

Ultime notizie SSC Napoli - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, analizza la situazione attuale degli allenatori in Serie A, parlando anche del Napoli e della Juventus.

“A poco più di un mese dalla fine di un campionato troppo simile al precedente (siamo passati dal dominio incontrastato del Napoli di Spalletti a quello dell’Inter di Inzaghi) il Paese che in momenti diversi è riuscito a dare del bollito, del superato o dell’impreparato a Ranieri, Ancelotti, Mourinho, Allegri, Sarri, Inzaghi e Pioli, pratica spesso con toni barbari il gioco al massacro.

Per la Juve vengono richiesti a gran voce Conte e Motta, tecnici che sviluppano temi agli opposti o quasi: il punto d’incontro è l’uscita di Allegri; Conte è dato in corsa anche per la panchina del Napoli insieme a Vincenzo Italiano e allora provate a spiegarmi cos’hanno in comune i due sul piano tattico, della strategia e della didattica.

Paragonare la Juve di Allegri a quella di Pirlo è assurdo, ma cosa vuoi che sia, l’importante è buttare merda su Allegri, da almeno due anni e mezzo al centro di una campagna di diffamazione intollerabile, di pura malafede, poiché alimentata da antipatie personali”