Zambardino: "Calzona afferma la sua volontà sul presidente togliendo di mezzo l’idea del ritiro, se non lo si vuol rovinare allora..."

Ultime notizie Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, commenta sul quotidiano Napoli-Barcellona 1-1:

“Luce a Fuorigrotta. Quanto l’abbiamo aspettata. Calzona comincia bene che meglio non si poteva, afferma la sua volontà sul presidente togliendo di mezzo l’idea del ritiro, impone coraggio alla squadra e registra la difesa. Porta in campo una squadra che non ha mai perso concentrazione, consapevoli i giocatori, tutti, che al terzo allenatore, a stare sotto esame era la loro professionalità. E hanno risposto.

Nel prepartita a Prime intervistano Calzona e lo trattano bene. Ma poi Cannavaro, Toni e Zola passano minuti e minuti a fare confronti con la squadra che fu di Sarri e con quella di Spalletti. È una trappola mentale: se non si vuole rovinare anche Calzona, bisognerà liberare il Napoli dal paragone col passato degli anni buoni. Ricordiamoci solo di Garcia e Mazzarri, così faremo meno sangue amaro”