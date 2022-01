"Voglio restare qui", messaggio di Mertens a De Laurentiis: il piano del patron per l'attaccante belga

Calciomercato Napoli - "L'altra faccia del Napoli a parametro zero ha il piglio di uno scugnizzo nato in Belgio per caso e fa le linguacce al suo contratto in scadenza a giugno". Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un'altra prova importante di Dries Mertens. Il quotidiano si sofferma sul futuro dell'attaccante che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Mertens vuole restare a Napoli