Vittoria non fa rima con tifosi: meno di 10mila spettatori al Maradona, lo stadio ieri si è acceso solo in tre occasioni

Poteva essere una grande festa, ma evidentemente il destino non vuole che quest'anno, a Napoli, vittoria faccia rima con tifosi. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino.

Ultime notizie Napoli

"Il Maradona non si veste a festa per la prima del 2022, poco meno di 9mila i sostenitori che erano a Fuorigrotta per godersi da vicino la prima vittoria dell'anno degli azzurri di Spalletti. Il maltempo e le tante limitazioni in corso hanno avuto un peso importante, così come la vendita dei tagliandi: interrotta e poi ripresa con le presenze tagliate dal governo. Lo stadio, ieri, si è acceso solo in tre occasioni: al gol decisivo di Petagna, quando Tuanzebe ha fatto il suo esordio e soprattutto al ko di Insigne"