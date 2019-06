Verdi-Sampdoria, Gazzetta: Ferrero studia una formula alla Defrel, De Laurentiis spara altissimo per cederlo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione sul mercato in uscita del Napoli con le altre squadre di Serie A:

“La Sampdoria ieri ha ufficializzato l’arrivo di Gonzalo Maroni in prestito con diritto di riscatto dal Boca Juniors, per l’attacco non si sblocca la pista Hurtado (Gimnasia, offerta alzata a 6 milioni). Per Simone Verdi del Napoli il presidente Massimo Ferrero studia una formula alla Gregoire Defrel, ovvero prestito oneroso e riscatto del cartellino, ma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis chiede ben venti milioni di euro In mezzo al campo è stato sondato il centrocampista ucraino Malinovskyi del Genk, che però ha un prezzo elevato”