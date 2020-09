Ventura: "Osimhen è il più grande colpo di mercato finora dal punto di vista tecnico: ha tutto per divertire"

Ultimissime Napoli - Gian Piero Ventura ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Non vedo per la prima volta una Juve super favorita: ha perso giocatori importanti, che avevano dato un contribuito per gli ultimi scudetti. Di Pirlo sono convinto che diventerà un grande allenatore, ma non avendo mai allenato un minimo di incognita resta. Se l’Inter accontenterà Conte sul mercato, sarà in piena corsa. Occhio a Lazio e Atalanta, sono più consapevoli della loro forza. Senza dubbio ci sarà il ritorno del Napoli. Sarà una A aperta, è da folli azzardare pronostici. Dal punto di vista tecnico, Osimhen del Napoli. Ha tutto per divertire, incuriosisce molto. Mi piace tanto anche Tonali, ma obbliga a dei cambiamenti: nel Milan della grande rincorsa il metodista vero non c’era".