Venezia, Collauto: "Abbiamo fatto un mercato di livello assoluto"

Serie A - Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto:

"Siamo contenti di quello che abbiamo fatto in uscita e stiamo aspettando notizie sulla cessione di Bocalon al Trento, fatta al fotofinish. Ci auguriamo che il trasferimento venga considerato valido, soprattutto per il ragazzo. Ricky merita di ricominciare in un’altra squadra".

L’ultimo giorno, però, è stato avaro di soddisfazioni. Non sono arrivati né il centrocampista né il laterale destro per sostituire Mazzocchi. Come mai?

"Abbiamo preso quattro giocatori di livello. Il mercato degli svincolati lo valuteremo, è evidente che Mazzocchi non è stato sostituito. Al momento le opportunità che ci erano state offerte non ci convincevano, poi vedremo cosa accadrà. Mazzocchi è stato un giocatore che ha fatto la storia qui, si è presentata un’opportunità importante per lui. E’ stato un giocatore di riferimento per la squadra e per i tifosi. Il calcio è fatto di scelte e di dinamiche".