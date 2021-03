Vaccino AstraZeneca, annuncio ufficiale: "Chi lo rifiuta avrà un altro vaccino più avanti"

Ultime notizie coronavirus. Oggi La Repubblica fa il punto sulla campagna vaccinale, in particolare sulla ripresa del vaccino AstraZeneca, dopo l'ok arrivato da EMA e AIFA: i dati che arrivano dalle Regioni parlano di un tasso di rinuncia al vaccino AstraZeneca del 10%, con l'eccezione del Friuli Venezia-Giulia dove quasi il 30% dei convocati si è rifiutato di ricevere il vaccino AstraZeneca.

AstraZeneca, riprende la campagna vaccinale

Il vero problema del vaccino AstraZeneca, però, riguarda la carenza delle dosi, legato a consegne inferiori al previsto da parte di AstraZeneca, e riguarda le persone da arruolare per i prossimi giorni.

Intanto ieri si è ripartiti già nel pomeriggio con chi aveva la prenotazione. Chi invece ha deciso di non presentarsi rischia quasi ovunque di finire in fondo alla lista dei vaccinati. Se appartiene alle categorie professionali, come insegnanti e forze dell’ordine, verrà richiamato quando sarà il turno della sua fascia di età (lo hanno deciso ad esempio la Puglia e la Campania). Comunque, ha spiegato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, «se una persona viene chiamata per il vaccino di Astrazeneca e rifiuta di vaccinarsi verrà successivamente nel tempo considerata per altre tipologie di vaccini».