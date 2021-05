Vaccini, in Campania ancora 200mila dosi in meno! La denuncia di De Luca

Ultimissime notizie Campania. Oggi Il Mattino di Napoli fa il punto sulla campagna vaccinale in corso nella nostra Regione, evidenziando come manchino all'appello ancora 200 mila dosi di vaccino mai arrivate. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che sottolinea come dal Governo nazionale siano arrivate meno dosi in Campania che nelle altre regioni d'Italia.

Vaccini Campania

In particolare, in Campania mancano 182.361 dosi di vaccino. Ciò significa che ad oggi la Campania ha ricevuto poco più del 40% dei vaccini che le sarebbero spettati. Un problema anche in relazione alla prossima fase di vaccinazione, quella che riguarderà gli over-40; lo ha chiarito ancora De Luca: «Il commissario nazionale ha detto apriamo ai 40enni. Se nelle altre regioni, Li guria, Veneto, Emilia, vi erano più 80enni e 70enni, quando arriviamo ai 40enni vuol dire che ce ne sono di più in Campania. Oggi per questo dovremmo avere più vaccini di altri, ma se ne sono dimenticati».

Se gli obiettivi del commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo restano le vaccinazione da ultimare entro ottobre, per ora in Italia siamo al 50,38 per cento di dosi consegnate per un totale di 29.559.660. I criteri nazionali spesso sono stati ignorati dalla Campania che, per prima, aveva pensato di privilegiare la vaccinazione di massa nelle località turistiche. Un'idea, poi seguita dal commissario per l'emergenza, che avrebbe significato un ripensamento delle distribuzioni di dosi dal centro.