Napoli - Altra prova di spessore offerta da Matteo Politano ieri all'Olimpico di Roma. Ecco le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta - 7. In fiducia, prova anche giocate complicate. Il 2-0 è merito del suo taglio con assist.

Corriere dello Sport - 6,5. Ibanez non lo sente, non lo trova, gli va via alle spalle (sullo 0-2) o frontalmente. Poi è «tattico».

Tuttosport - 7. Prosegue il suo momento positivo, un motorino inesauribile. Intelligente l’assist per Mertens.