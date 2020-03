Corbo: "La Serie A può riprendere il 2 maggio, i ritiri non prima del 30 luglio. Conferma di Gattuso e rinnovo di Mertens. Patto ADL-Lotito in Lega"

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Di seguito vi proponiamo l'editoriale del giornalista Antonio Corbo sulle colonne dell'edizione odierna de La Repubblica.

Oltre il virus si può finalmente immaginare il futuro del calcio, quindi del Napoli. Tre i punti fermi. Sacrificati gli Europei, rinviati a Natale se non a giugno 2021. La stagione terminerà il 30 giugno. Salvati campionato e coppe. Sono d’accordo i presidenti di Fifa e Uefa, Gianni Infantino e Aleksander Ceferin. Si allinea l’Italia con Gabriele Gravina, al vertice della Figc. Lo scenario prevede una serie di novità. Juve e Inter pronte a sfidarsi nella folle corsa a spendere, ciao fair play. I piccoli club sempre più in affanno. Incognite di Milan e Roma. Una fascia medio-alta con Napoli, Lazio, Atalanta. Con Napoli e Lazio rafforzati da un patto non più segreto, sancito intorno al nome di Paolo Dal Pino, presidente della Lega. Lotito e De Laurentiis si sono promessi rispetto e lealtà. Si può capire che calcio sarà?