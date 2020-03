CdM - Ieri pomeriggio call conference tra ADL, Gattuso e staff medico: allenamenti sospesi fino a data da destinarsi

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. L'allarme Coronavirus ha colpito anche il mondo del calcio, tutte le attività sono sospese fino a data da destinarsi: la SSC Napoli doveva riprendere gli allenamenti il 25 marzo ma la società ha comunicato lo stop delle sedute sotto gli ordini di Gattuso. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Aurelio De Laurentiis, ieri pomeriggio, invece si è confrontato con i medici del suo staff e con l’allenatore Rino Gattuso per fissare una nuova data per la ripresa degli allenamenti. In call conference è stato deciso che la squadra resterà a casa fino a data da destinarsi. Il club infatti seguirà l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, giorno dopo giorno. Secondo programma le sedute dovevano riprendere oggi a Castel Volturno, si è convenuto però in questa fase di garantire ai giocatori e allo staff massima protezione e sicurezza. Continueranno ad allenarsi a casa con le indicazioni di Gattuso.